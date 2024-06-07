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Жизнь

Депутат Госдумы Александр Терентьев провел личный прием жителей Алтайского края

Нередки случаи, когда население, не сумев найти выход из наболевшей проблемы, обращается за помощью к народным избранникам — парламентариям краевого, а то и федерального уровней. Так в ходе проведенного личного приема граждан Депутат Госдумы Александр Терентьев взял в работу целый ряд проблемных вопросов, озвученных ему заявителями. Как рассказала пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», они касались сферы ЖКХ, социальных выплат, заработных плат и много другого.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Со слов социалистов, жители Алтайского края обращались к парламентарию по поводу несогласия с начислениями теплоснабжающей кампании, льготного проезда в общественном транспорте, по выплатам после ранения на СВО, размеру заработных плат сельским учителям. С теми, кто не смог приехать в Барнаул на личный прием, депутат связывался по телефону.

Как подчеркнули партийцы, Александр Терентьев уже готовит запросы по озвученным проблемам, по некоторым запросил документы. Так по выплатам по ранению участнику СВО он намерен обратиться в Министерство обороны РФ. Есть вопросы у парламентария к главе Бийска, жители которого пожаловались, что проездные билеты для школьников в городе действуют только на трамваи и просят расширить их применение и на автобусы. После получения официальных ответов, добавляют представители партии, парламентарий примет решения о дальнейших депутатских действиях.

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