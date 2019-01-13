Депутат Госдумы исполнил новогоднее желание мальчика из алтайского села

Депутат Государственной думы Виктор Зобнев исполнил новогоднее желание 10-летнего Богдана Свинаренко из Волчихи — он подарил мальчику конструктор Лего. Об этом Виктор Зобнев сам рассказал в Instagram.

Депутат сообщил своим подписчикам, что Богдан Свинаренко учится в 4 классе, занимается в студии «Акварелька» и часто ходит в районную библиотеку. Накануне Нового года он написал письмо Деду Морозу о своей мечте — конструкторе Лего. У Богдана слабо развита мелкая моторика рук, точные и тонкие движения мышц кисти и пальцев несовершенны, и мальчик мечтал развивать новые для себя навыки, выстраивая из мелких деталей интересные игрушки.

«Мне было очень приятно исполнить его мечту, — рассказывает Виктор Зобнев, — Получилось это благодаря тому, что Дед Мороз в Кремле передал шар с желанием ребёнка губернатору Алтайского края, а Виктор Томенко предложил исполнить его мне — депутату, на округе которого живет Богдан. Вот так, работая одной слаженной командой, нам удалось сделать большое дело! О том, что оно на самом деле большое, говорят его эмоции на фото».

Виктор Томенко снял шарики с ёлки 27 декабря перед заседанием Госсовета, посвященным Году волонтерства. Добровольцы предложили ему выбрать от одного до пяти шариков, к которым были прикреплены желания жителей края, которые в силу обстоятельств в чем-то нуждаются. На листочках указали собственно желание, имя человека и его телефон. Губернатор взял все пять шаров.

Томенко пообещал, что до 13 января все пять просьб будут выполнены.