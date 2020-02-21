Депутат Госдумы заявила об отсутствии нищих пенсионеров, а потом «объяснилась»

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб объяснила свое заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров. Ранее ее высказывание вызвало возмущение в сети, поэтому депутат сделала «разъяснение». Для начала заявив, что ее «неправильно поняли».

Бессараб отметила, что в настоящее время ни один из пенсионеров в стране не получает пенсию ниже величины прожиточного минимума. А эта величина, заявила депутат, отделяет нищету от бедности.

«Мы этот уровень преодолели. Но я ничего не говорила о том, что на те пенсии, которые получают большинство пенсионеров, можно безбедно жить. Конечно, пенсии требуют увеличения», — цитирует депутата «Ридус».

Однако сейчас в РФ есть граждане, доход которых ниже прожиточного минимума, тем не менее признала депутат, пишет News.ru.

С чего начался скандал

Гостьей передачи «Царьград. Главное» стала депутат от «Единой России» Светлана Бессараб. В беседе с журналистом Юрием Пронько она сообщила, что «в России нищих пенсионеров нет», и лично к ней на прием приходили старики, довольные пенсионной реформой.

Пронько поинтересовался, а понимает ли депутат, что народ в России пенсионной реформой и так не доволен. Оказалось, что Светлана Бессараб с этим не согласна.

Бедность. Бездомные. СС0

«Я понимаю, что ее не приняла часть российского народа. Потому что, вот… Давайте все-таки от вот этих навязанных клише — от них немножко отойдем», — стала уходить от ответа на вопрос депутат.

Журналист спросил еще раз — а кто тогда поддерживает реформу? Оказывается, такие довольные приходили к депутату лично.

«Я разговаривала со многими пенсионерами, уже получателями пенсий. И они на приемах, наоборот, говорят: хорошо, что повышают пенсии. Потому что та ситуация, которая сложилась, была уже неадекватна просто. Нужно было повышать. Сегодня у нас в России нищих пенсионеров нет. Как получатели социальной пенсии, так и получатели страховой пенсии по старости — они выбрались вот из этой нищеты», — уверенно заявила Бессараб.

На душу населения

Министерство труда подготовило проект приказа об установлении величины прожиточного минимума на душу населения за IV квартал 2019 года.

Его размер рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Росстата. Согласно расчетам ведомства, показатель за данный период в целом на душу населения составил 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10 383 рубля.