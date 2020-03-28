Депутат Госдумы оценил перспективы посевной на Алтае

Депутат Государственной Думы Иван Лоор во время очередной региональной недели на Алтае в связи с «обвалом» рубля и пандемией прокомментировал предстоящие весеннее-полевые работы в регионе.

«Поскольку я возглавляю в аграрном комитете Государственной Думы подкомитет по кредитной и налоговой политике, то с уверенностью могу сказать о судьбе программ по поддержке аграриев, которые запланированы в бюджете. Все заявленные объемы будут сохранены. Это в пределах 300 млрд рублей», — сообщил депутат.

По его словам, край уже получил порядка 40% от годового объема субсидий и более 30% - по государственной программе развития сельских территорий.

Однако велика вероятность, что удешевление рубля будет поднимать стоимость основных составляющих себестоимости. «Прежде всего, тревожит, как бы с обвалом цен на нефть не подскочили цены на ГСМ», — добавил Лоор.

Учитывая все это, мы в нашем комитете решили пойти на опережение событий. В середине марта пригласили на заседание аграрного комитета ГД руководителей Росагролизинга, Департамента Министерства сельского хозяйства, заместителя управляющего Россельхозбанка. Все трое однозначно заверили в сохранении существующих условий и правил. Россельхозбанк подтвердил, что не станет поднимать кредитную ставку, Росагролизинг исключил удорожание техники, а в Минсельхозе заверили, что все основные необходимые объемы семян уже завезены, ГСМ.

«Сейчас тревог за начало весенне-полевых работ нет. Семена и горючее точно есть, минеральные удобрения — тоже, хотя может, где-то и не в полном объеме. Алтайские крестьяне знают, что делать, мы давно уже перестали превращать посевную компанию в прифронтовой рубеж. Никаких помех для проведения качественно и в срок всех агротехнических работ в крае нет. И я твердо уверен, посевная пройдет спокойно, в штатном режиме», — подчеркнул депутат.