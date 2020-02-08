Депутат Госдумы погиб в авиакатастрофе

Вечером 7 февраля при крушении вертолета погиб депутат Госдумы и в прошлом крупный бизнесмен Айрат Хайруллин. Его помощник и пилот отказались в больнице в тяжелом состоянии, сообщил «Коммерсантъ».

Вертолет Bell 407 разбился Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку. Причинами аварии могли стать обледенение или попадание машины в снежный заряд.

По данным знакомых Хайруллина, в полетах на Bell 407, принадлежавшем компании «Восток Транс» из Казани, он провел весь день. Вертолетом управлял пилот Жавдад Сулейманов, уже без малого десять лет обслуживающий депутата. На этот раз его также сопровождал помощник Рамис Газизов.

Связь с вертолетом была потеряна около 16:30. «Установлено, что вертолет произвел жесткую посадку около населенного пункта Лаишево на лед реки Кама», — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным МЧС, вертолет летел из села Левашево в Алексеевском районе в поселок Матюшино под Казанью.

На место крушения первые спасатели добрались на судне с воздушной подушкой. Депутат, который, по предварительным данным, находился непристегнутым в пассажирском салоне, погиб, а его спутник и пилот получили тяжелые травмы.

Почему вертолет депутата разбился

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Там заявили, что будут рассматривать все возможные версии ЧП, назвав в их числе ошибку пилотирования, техническую неисправность вертолета, а также неблагоприятные метеоусловия.

В Росавиации склоняются к последней версии. Однако на сайте Гидрометцентра предупреждений об ухудшении погоды не было.

Эксперты отмечают, что катастрофа, скорее всего, произошла в управляемом полете. Летчик пытался посадить машину, однако сделать приземление в режиме авторотации на лед весьма проблематично — неровности на нем могут привести к аварии.

Из-за чего пилот решил совершить вынужденную посадку, пока неясно. Наиболее вероятной причиной специалисты считают обледенение не корпуса вертолета или его винта, а так называемого входного направляющего аппарата.

Образовавшиеся на нем кристаллы льда, попав в двигатель, могут повредить лопатки турбины. Обледенению могла способствовать высокая влажность, достигавшая 88%.

Двигатели Bell антиобледенительными системами, как правило, не оборудуются. Пилот вертолета мог потерять ориентировку из-за попадания в снежный заряд. Поскольку вертолет не оборудован бортовыми самописцами, установить причину катастрофы будет непросто.

Чем известен Айрат Хайрулин

Айрат Хайруллин был депутатом Госдумы с 2003 года, член фракции «Единая Россия». На последних выборах 2016 года он получил 86% голосов избирателей по Нижнекамскому избирательному округу.

В текущем созыве он получил должность заместителя председателя комитета по аграрным вопросам. При этом интересы Айрата Хайруллина были в основном связаны с производством продуктов питания.

Ранее он вместе с братом Илшатом Хайруллиным владел татарской пивоваренной компанией «Красный Восток», которая в начале 2000-х занимала около 7% российского рынка.

В последние годы основным активом Айрата Хайруллина считался агрохолдинг «Красный Восток» (КВ) с активами в Республике Татарстан, Ульяновской и Тамбовской областях. Холдинг, по собственным данным, управляет 13 фермами на 65 тыс. голов, свыше 260 тыс. га земли, производством комбикормов и так далее

Кроме того, среди активов Айрата Хайруллина была сеть продуктовых супермаркетов «Эдельвейс», насчитывающая 60 точек в Казани.

С 2008 года господин Хайруллин также занимал пост президента Национального союза производителей молока («Союзмолоко», объединяет основных производителей и переработчиков молока, включая «Экониву», Danone, PepsiCo, Hochland и других).