Депутат Госдумы посетил высокотехнологичный комбинат по производству плит МДФ

В рамках региональной недели в Алтайском крае депутат Государственной Думы Виктор Зобнев посетил Павловский деревообрабатывающий комбинат, проект ЛХК «Алтайлес», в Павловском районе. В ходе визита Виктор Викторович познакомился с современной технологией глубокой переработки древесины, благодаря которой из технологической щепы, коры, опилок и низкосортной древесины получают востребованный на строительном и мебельном рынке продукт.

По словам Виктора Зобнева, Павловский ДОК — пример того, что наша страна продает не сырье, а продукт, востребованный на рынке. «Приятно удивлен новым производством. Отходы производства в виде щепы, коры, опилок нашли свое применение на комбинате. И теперь здесь производят нужную для всех продукцию», — подчеркнул Зобнев.

Комбинат по производству плит МДФ в Алтайском крае. Фото: ЛХК «Алтайлес».

Поселок для сотрудников Павловского ДОК. Фото: ЛХК «Алтайлес».

Также депутат посетил строящийся поселок для сотрудников Павловского ДОК. Здесь возводят 24 дома для 70 молодых семей. Жилье строят из экологичного материала — клееного бруса. Окна, двери, лестницы произведены из древесины. Котельная работает на пеллетах — топливных гранулах, получаемых из древесных отходов. На территории поселка разместятся места отдыха. Инвестиции составят порядка 100 млн рублей.

«Компания создала прецедент, который должен стать примером для других крупных производств. Для того, чтобы привлечь высококлассных специалистов, необходимо создавать комфортные условия для проживания. То, что я увидел в Павловске, впечатляет. Экологичные материалы, современные планировки, просторные уютные квартиры — то, что нужно молодым семьям для благополучной жизни», — подчеркнул Зобнев.

Комментарий В. Зобнева:

Справка

Павловский ДОК называют проектом в чистом поле. За 2 года на территории площадью 33 га построили один из самых современных комбинатов по производству плит МДФ в России. Инвестиции составили 6 млрд рублей. Создано 200 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет составят около 800 млн рублей.