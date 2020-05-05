Депутат Госдумы поторопила жителей Алтая с выбором города трудовой доблести

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова рассказала в своем Instagram о проекте «Город трудовой доблести».

В Алтайском крае претендуют на право получения этого почетного звания четыре города: Барнаул, Новоалтайск, Бийск и Рубцовск.

Кувшинова отметила, что для получения звания необходима поддержка жителей города и общественных объединений.

«История каждого нашего города — это вклад десятков тысяч людей, которые в тылу ковали победу — старых, женщин, детей. Города только при нашей поддержке могут получить статус „Город трудовой доблести“», — обратилась Кувшинова к жителям региона.

Для того, чтобы внести свой вклад в присвоение звания «Город трудовой доблести», нужно отдать свой голос за тот город, который по вашему мнению достоин этого на сайте доблестьалтая.рф.

На данный момент из четырех городов лидирует Бийск — 958 голосов. Далее Новоалтайск и Рубцовск — 816 и 716. Замыкает список претендентов Барнаул — 546 голосов.