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Жизнь

Депутат Госдумы предлагает лишить россиян любимого развлечения

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил до конца года запретить развлекательным заведениям предоставлять своим посетителям услугу караоке из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Караоке.
Караоке.
СС0

Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Депутат отметил, что многие эксперты, в том числе и зарубежные, связывают караоке с повышенным риском передачи коронавируса, при этом в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4 тыс. новых заболевших.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — обратился парламентарий к министру здравоохранения.

По мнению законодателя, заведения, которым запретят предоставлять гостям услугу караоке, смогут продолжить работу как организации общественного питания.

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