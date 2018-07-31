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Депутат Госдумы предложил Бузовой доить коров

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов довольно резко высказался о певице Ольге Бузовой, назвав ее «порождением борделя под названием „Дом-2“».

Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
www.instagram.com/buzova86

«Ее научили рот открывать и что-то произносить, делать движения губами, но это не значит, что у нее это получается хорошо», — цитирует политика «Пятый канал».

По мнению депутата, Бузова не способна на какие-либо политические высказывания, поскольку «кролики не имеют национальности, как и не имеют мозгов».

«Лучше бы она занялась делом. Она и так уже немало натворила всего плохого в своей жизни и участвовала в этом бедламе под названием „Дом-2“», — добавил Милонов и посоветовал Ольге нужно сменить профессию, пишет ura.ru.

По его мнению, ей лучше заняться кулинарными курсами или доить коров.

Милонов не в первый раз выступает с критикой в отношении Бузовой.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова ($3,9 млн) вошла в ТОП-10 Forbes.

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