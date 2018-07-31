Депутат Госдумы предложил Бузовой доить коров

«Ее научили рот открывать и что-то произносить, делать движения губами, но это не значит, что у нее это получается хорошо», — цитирует политика «Пятый канал».
По мнению депутата, Бузова не способна на какие-либо политические высказывания, поскольку «кролики не имеют национальности, как и не имеют мозгов».
«Лучше бы она занялась делом. Она и так уже немало натворила всего плохого в своей жизни и участвовала в этом бедламе под названием „Дом-2“», — добавил Милонов и посоветовал Ольге нужно сменить профессию, пишет ura.ru.
По его мнению, ей лучше заняться кулинарными курсами или доить коров.
Милонов не в первый раз выступает с критикой в отношении Бузовой.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова ($3,9 млн) вошла в ТОП-10 Forbes.