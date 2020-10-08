Депутат Госдумы предложила установить возрастные ограничения на творчество рэперов

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила установить возрастные ограничения на творчество рэп-исполнителей, сообщает РИА Новости.

Депутат заявила, что получает жалобы от родителей на «модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты».

Творчество Элджея и Моргенштерна в соцсетях доступно даже самым маленьким детям, возмутилась парламентарий.

Клипы этих исполнителей показывают по телевизору днем, когда школьники дома одни. А родители, вернувшиеся с работы, слышат от детей «провокационные» фразы, которые те повторяют за кумирами, добавила Вторыгина.

В результате депутат предложила ограничить детям доступ к песням, в которых «описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег».

Вторыгина уверена, что соцсети должны требовать у пользователей документ, подтверждающий дату рождения. А на его основе — формировать контент, пишет polit.ru.

Депутат утверждает, что «готова пойти на все, чтобы дети росли не впитывая подобные тексты», однако не исключено, что ее инициатива окажется нереализуемой и столкнется с контраргументами, которые уже не раз высказывали противники подобных запретительных мер.