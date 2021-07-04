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Жизнь

Депутат Госдумы решил защитить российскую армию от нападок НАТО

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет вступил в заочную перепалку с американским капитаном первого ранга ВМС США Гарри Табахом. Подробности сообщает «Российская газета».

НАТО и СССР.
НАТО и СССР.
Михаил Хаустов

Накануне натовец заявил, что сравнивать армии США и России — это все равно, что сравнивать автомобили «Запорожец» и Tesla.

В Госдуме оскорбились такому сравнению, но перевели стрелки на Украину. «Видимо, Табах не знает, что в России никогда не собирали „Запорожец“. Это достижение украинского автопрома», — иронично прокомментировал Шеремет.

И далее он же заметил, что Tesla надо сравнивать с российским «Камазом» или президентским автомобилем Aurus. И еще неизвестно, чья здесь возьмет.

«Во-вторых, вооруженные силы России сегодня — это настоящий сплав передовых технологий, духа и профессионализма, в то время как армия НАТО — напыщенность и исключительно служба за деньги», — ответил американцу Михаил Шеремет.

Осталось услышать голос украинских депутатов.

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