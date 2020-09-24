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Жизнь

Депутат Госдумы умер от коронавируса

23 сентября депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер из-за коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

«С сожалением и прискорбием — да, сегодня в Москве. Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил», — рассказал первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.

После заражения коронавирусом у парламентария начался тромбоз, приводит РИА Новости слова депутата Госдумы от КПРФ Казбека Тайсаева.

«Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль», — добавил депутат Сергей Гаврилов.

Парламентарию было 67 лет.

В 2011 году прошел в Госдуму от Красноярского края.

Являлся совладельцем Расчетно-кредитного банка, сообщает Forbes.

В больницах с диагностированным коронавирусом остаются 10 российских парламентариев, сообщает Газета.Ru.

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