Депутат Госдумы умер от коронавируса

«С сожалением и прискорбием — да, сегодня в Москве. Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил», — рассказал первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.
После заражения коронавирусом у парламентария начался тромбоз, приводит РИА Новости слова депутата Госдумы от КПРФ Казбека Тайсаева.
«Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль», — добавил депутат Сергей Гаврилов.
Парламентарию было 67 лет.
В 2011 году прошел в Госдуму от Красноярского края.
Являлся совладельцем Расчетно-кредитного банка, сообщает Forbes.
В больницах с диагностированным коронавирусом остаются 10 российских парламентариев, сообщает Газета.Ru.