Депутат Госдумы заявила о важности партпроекта «Культура малой родины»

В Алтайском крае завершаются работы в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины», запланированные на 2019 год. В этом году на реализацию проекта по инициативе «Единой России» региону выделены денежные средства в размере 54 млн. рублей на ремонт, реконструкцию и улучшение материально-технической базы домов культуры в сельской местности и поддержку театров.

В проекте принимали участие дома культуры из 17 муниципальных образований Алтайского края, Дома культуры Бийского, Каменского, Красногорского, Краснощековского, Мамонтовского, Тюменцевского, Угловского, Хабарского, Залесовского, Ключевского, Крутихинского, Курьинского, Новичихинского, Панкрушихинского, Советского и Чарышского районов, а также городской ДК г Славгорода.

По словам координатора партпроекта в регионе, депутата Государственной Думы, члена Президиума РПС Натальи Кувшиновой, на данный момент в 8 Домах культуры, получивших средства проекта на укрепление технической базы, оборудование получено, также практически завершились работы по текущему ремонту еще 9 сельских ДК.

— В Славгороде, Ключевском, Крутихинском, Новичихинском, Советском и ряде других районов ремонт завершен. В Залесовском, в силу того, что район получил дополнительные средства из бюджета региона, ремонт районного Дома культуры подходит к концу. Все средства освоены, сроки соблюдаются, что дает нам право рассчитывать, что в будущем году объем средств не уменьшится, — считает депутат.

По мнению Натальи Кувшиновой, партийный проект не только обновляет техническую базу ДК, но и придает новое дыхание культурной жизни на селе.

— Во время работы в регионе обязательно посещаю ДК — участвующие в проекте, как до так и после ремонта, общаюсь с жителями, с творческими коллективами. И каждый раз — это большое событие в жизни села. Еще какие-то три-четыре года назад практически все сельские клубы были в плачевном состоянии. К сожалению, очень долгое время, фактически до запуска проекта «Единой России», средств на ремонт сельских «очагов культуры» не выделялось. Старел клуб, а вместе с ним «увядала» и культурная жизнь поселка. А сегодня мы видим, как после преображения в сельских домах культуры появляются новые творческие коллективы, даются выездные концерты, проводится больше массовых мероприятий для жителей муниципалитетов. Важно, чтобы яркая, творческая жизнь в сельских клубах не замирала. Ещё немало сельских и городских ДК, которые требуют ремонта. Поэтому дальнейшая реализация проекта «Культура малой Родины» крайне важна, — подчеркнула депутат.

Партпроект «Культура малой Родины» включает в себя 3 направления: ремонт и оснащения домов культуры, поддержку детских театров и театров малых городов. В 2019 году в проект впервые попало пять театров, помимо уже участвующих ранее Молодежного, театра кукол «Сказка», бийского и рубцовского театров, средства будут выделены также Рубцовскому театру кукол им. А. К. Брахмана.

— Надо отметить, что проект долгосрочный, и театры региона получают поддержку на обновление репертуара, приобретение световой и звуковой аппаратуры ежегодно на протяжении трех лет и уже имеют возможность строить планы на будущее, — рассказала Наталья Кувшинова. По ее словам, благодаря местным инициативам, с каждым годом расширяются возможности, дающиеся проектом.

— В прошлом году мы выступили с инициативой о включении в партийный проект приобретения автобусов для театров. И сегодня наши театры приобретают транспорт для гастролей. В этом году Алтайский край предложил федеральному центру предоставить возможность Домам культуры в рамках проекта производить не только текущий, но и капитальный ремонт.

Напомним, партийному проекту «Культура малой Родины» всего год, но его направления: «Сельский дом культуры», «Театры — детям» и «Театры малых городов» работают в крае с 2017 года. За это время помощь в ремонте и покупке необходимого оборудования уже получили почти 50 сельских клубов. Третий год поддержку получают театры.