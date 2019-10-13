Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 октября 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Депутат из Ярославля предложил разбирать педофилов на органы

Ярославский депутат и врач Дмитрий Петровский рассказал на своей странице в Facebook, почему смертная казнь кажется ему негуманной.

Дмитрий Петровский
Дмитрий Петровский
https://www.facebook.com/100001651226423

Вопрос о наказании педофилов встал особо остро после громкого убийства девочки в Саратове. Дмитрий Петровский опубликовал пост, в котором сообщил, что считает смертную казнь «негуманной».

Дмитрий Петровский
депутат муниципалитета Ярославля

Лично я против смертной казни! Не надо никого лишать жизни. Это не гуманно и не практично. Но я за высшую меру наказания в случае наличия неопровержимых доказательств убийства человека при отягчающих обстоятельствах — принятых судом присяжных и утвержденных судами не менее 3 инстанций. При этом высшая мера это не лишение преступников жизни — а разумное, практичное и гуманное использование органов и тканей преступника для трансплантологии

Пользователи соцсети поддержали мнение депутата в комментариях под постом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость