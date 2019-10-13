Депутат из Ярославля предложил разбирать педофилов на органы

Вопрос о наказании педофилов встал особо остро после громкого убийства девочки в Саратове. Дмитрий Петровский опубликовал пост, в котором сообщил, что считает смертную казнь «негуманной».

Лично я против смертной казни! Не надо никого лишать жизни. Это не гуманно и не практично. Но я за высшую меру наказания в случае наличия неопровержимых доказательств убийства человека при отягчающих обстоятельствах — принятых судом присяжных и утвержденных судами не менее 3 инстанций. При этом высшая мера это не лишение преступников жизни — а разумное, практичное и гуманное использование органов и тканей преступника для трансплантологии