Депутат обосновала несправедливость пенсионной системы

Можно ли сделать пенсионный механизм эффективным и справедливым, рассказала Газете.Ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор экономических наук и экс-министр труда Оксана Дмитриева.

«Пенсионная формула должна быть понятной. Однако формулировка „пенсионные накопления“ применять к нашей системе неправильно. Пенсионная система в России, как, впрочем, и в большинстве стран, в основном страховая. Основана на т.н. „договоре поколений“: работающие платят взносы, из них выплачиваются пенсии нынешнему поколению пенсионеров», — рассказывает депутат.

Работник в России накапливает не реальные деньги, а пенсионные права, указывает эксперт.

По мнению Дмитриевой, все запуталось с 2002 года, когда стали реализовывать реформу Зурабова-Матвиенко по переходу от страховой пенсионной системы к частично накопительной.

«Эта реформа провалилась, создала „эффект двойного бремени“, что стало одной из причин дефицита Пенсионного фонда», — сказала депутат.

В попытке выправить последствия пенсионной реформы, по мнению эксперта, власти с 2015 года стали реализовывать новую, также неудачную стратегию. Пенсионные взносы стали учитывать в баллах. Правительство отчиталось так: теперь пенсия считается в баллах, и будущую пенсию очень просто подсчитать.

«Формула стала еще мутнее, сложнее. Более того, балльная система — одна из системных ошибок», — уверена Дмитриева.

Опасность

«Минтруд и Пенсионный фонд даже не в состоянии определить, какие проблемы есть при расчете пенсий. Я не знаю, может, они что-то и хотят изменить. Но если Минтруд не понимает источника проблем, существует опасность, что он поменяет не то и не так, как надо», — спрогнозировала экс-министр.

Ущемленные

Проблемы накапливаются с каждым годом, пенсионная система становится все более разбалансированной.

По мнению доктора экономических наук, начать надо с очевидных вещей: «Тут три пункта, как минимум. Во-первых, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Им власти говорят так: сейчас мы вам не индексируем, но потом вернем».

«Работающие пенсионеры — самая ущемленная категория граждан. Это стало особенно очевидно во время пандемии коронавируса. Эти люди вынуждены были ходить на работу. При этом пенсия работающих пенсионеров с каждым годом все больше отстает от пенсии неработающих», — указывает эксперт.

<На 1 октября 2021 года средняя страховая пенсия по старости работающих пенсионеров составила 14453,94 рубля, в то время как ежемесячная страховая пенсия неработающих была равна 17551 руб.>

По расчетам эксперта, сегодня каждому работающему пенсионеру ежемесячно недоплачивают из-за отмены индексации 6189 рублей.

В суд

«Фактически работающие пенсионеры, дотируют пенсионную систему. С 2015 года они заплатили 2,3 трлн руб. на индивидуальную часть страховой пенсии, на которые не сформированы пенсионные права. Я удивляюсь, что никто до сих пор не дошел с этой проблемой до Конституционного суда», — сказала Дмитриева.

По ее мнению, индексация вернет в правовое поле 7 млн пенсионеров, которые сейчас не работают, или работают в серой зоне. Они начнут платить страховые взносы. У них появится стимул работать легально.

Расчистка системы

«Расчистка» же системы зависит от консолидации общественного протеста по пенсионной реформе, от аргументации политиков и депутатов, работающих в этом направлении, уверена эксперт.

Большая роль, по мнению Дмитриевой, и у СМИ, которые привлекает внимание к проблеме и позволяют в ней разобраться.