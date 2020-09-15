Депутат отреагировал на петицию о спасении барнаульского Ковша

Застройщикам лучше идти в частный сектор нежели строить на месте Ковша, считает депутат алтайского заксобрания Владислав Вакаев. Свое мнение он высказал в Facebook.

Вид на Ковш со стороны ул. Короленко в Барнауле.

Парламентарий отреагировал на петицию, адресованную главе города Вячеславу Франку. Барнаульские активисты просят не засыпать, не застраивать, а сохранить Ковш, бывшую протоку между берегом Оби и островом Побочень.

«Уверен, эту территорию нужно развивать системно. Примерно так, как это было запланировано в советские времена. Помните проект Обского бульвара, который должен был продолжать каскад площадей Сахарова-Советов-Ветеранов? Он выходил к Оби, где планировалась реконструкция улицы Промышленной. Это позволило бы не только сделать новую транзитную магистраль, но и создать полноценную набережную», — считает Вакаев.

Район барнаульского «Ковша» ( середина 2000-х). архив сайта barnaul. fm

Также это позволило бы получить перспективную территорию для комплексного освоения за счет частного сектора за пр. Комсомольским — от ул. Льва Толстого до Шевченко.

«Вот где простор для всех барнаульских строителей! Строительство здесь многоэтажных домов позволило бы повысить плотность заселения центральной части города, что помимо прочего могло бы снизить остроту проблемы транспортного сообщения со „спальными“ районами», — отметил парламентарий.

При таком раскладе Ковш вместе с островом Побочень мог бы стать полноценной и престижной рекреационной территорией, а с городом мог бы соединяться пешеходными мостами, добавил Вакаев.

Он также считает, что преобразиться могло бы и здание старого элеватора, расположенного на берегу Ковша: в мире накоплен немалый опыт превращения таких объектов в бизнес-центры, отели и другие общественные пространства.

Петицию подписали уже более 300 человек.

В администрации города по поводу публичного обращения комментариев пока не давали.