Директор барнаульского зоопарка рассказал о «добром деле», от которого на душе тепло

Судя по присланным фото, с маленькими обитателями все в порядке.

«Несколько дней назад мы выпустили белок из зоопарка в Нагорный парк. Конечно все волновались, а будут ли они жить там. И вот сегодня мне прислали фото из Нагорного парка. Живут наши белочки. Маленькое добро, а на душе тепло», — написал в соцсетях директор зоопарка.