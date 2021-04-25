Директор барнаульского зоопарка рассказал о «добром деле», от которого на душе тепло

Судя по присланным фото, с маленькими обитателями все в порядке.
«Несколько дней назад мы выпустили белок из зоопарка в Нагорный парк. Конечно все волновались, а будут ли они жить там. И вот сегодня мне прислали фото из Нагорного парка. Живут наши белочки. Маленькое добро, а на душе тепло», — написал в соцсетях директор зоопарка.
Напомним, на деревьях у лестницы со стороны Оби для белок обустроили домики. Их сделали воспитанники Барнаульской городской станции юных техников, рассказывают в администрации города.
Домики покрыли специальным лаком, который препятствует разрушению дерева и не наносит вреда животным.
Две кормушки для белок поставили на небольшой высоте, чтобы посетители парка могли подкармливать животных. Белкам можно давать сырые семечки, орехи и сухофрукты.