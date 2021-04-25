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Жизнь

Директор барнаульского зоопарка рассказал о «добром деле», от которого на душе тепло

Директор Барнаульского зоопарка и депутат АКЗС Сергей Писарев на днях разместил у себя в Instagram фото белочек, которых 22 апреля переселили в Нагорный парк.

Белки в Нагорном парке.
Белки в Нагорном парке.
Андрей Чурилов, пресс-служба администрации Барнаула

Судя по присланным фото, с маленькими обитателями все в порядке.

«Несколько дней назад мы выпустили белок из зоопарка в Нагорный парк. Конечно все волновались, а будут ли они жить там. И вот сегодня мне прислали фото из Нагорного парка. Живут наши белочки. Маленькое добро, а на душе тепло», — написал в соцсетях директор зоопарка.

Напомним, на деревьях у лестницы со стороны Оби для белок обустроили домики. Их сделали воспитанники Барнаульской городской станции юных техников, рассказывают в администрации города.

Домики покрыли специальным лаком, который препятствует разрушению дерева и не наносит вреда животным.

Две кормушки для белок поставили на небольшой высоте, чтобы посетители парка могли подкармливать животных. Белкам можно давать сырые семечки, орехи и сухофрукты.

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