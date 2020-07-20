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Жизнь

Депутат показал часть города, куда «не ступала ни одна нога чиновника»

Депутат горсовета Красноярска Олег Панченко рассказал в своем Instagram про запущенный квартал в одном из районов города, сообщает «Тайга.инфо».

Аварийный дом на ул. Петра Сухова, 83 в Барнауле.
Аварийный дом на ул. Петра Сухова, 83 в Барнауле.
Анна Зайкова

Панченко опубликовал несколько фото и видео из Ленинского района города, где люди живут несмотря на разруху.

«Продолжаю знакомить вас друзья с „заповедными“ местами, где, судя по всему, не ступала ни одна нога нашего чиновника. А на этих территориях между прочим проживают наши горожане десятилетиями, вырастают целые поколения», — отметил депутат.

«На этой небольшой территории собраны все „чудеса света“. Это и бетонная опора прямо на проезжей части, где, по словам местных жителей, очень часто происходят мелкие ДТП. Это и пешеходный тротуар, который упирается практически в лесную чащу. Это и несколько многоквартирных домов, к которым пройти и проехать можно только летом и в сухую погоду, так как междворовых проездов там просто нет — как в чистом поле», — рассказал Панченко.

Депутат пообещал в самое ближайшее время разобраться «со всеми этими чудесами».

Для погружения в атмосферу местности он прогулялся по пешеходному тротуару, на котором растут кусты. Чтобы их обойти, приходится выйти на проезжую часть — прямо на повороте, где пешеход и водитель не видят друг друга.

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