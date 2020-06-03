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Депутат показал недостроенный медцентр, о завершении которого доложили Путину

В Бурятии достраивают медицинский центр для зараженных коронавирусом, который по документам уже достроен, сообщает «МБХ медиа».

В Бурятии построен многофункциональный медицинский центр Минобороны России.
В Бурятии построен многофункциональный медицинский центр Минобороны России.
egov-buryatia.ru.

Примечательно, что ранее глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал президенту России Владимиру Путину о сдаче объекта в рекордные сроки.

Однако, как заявил депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов, клиника не готова к приему пациентов. В своем Instagram он опубликовал видео, на котором здание без оборудования и отделки, а рабочие протягивают различные кабели.

«Пока люди заражаются, власть нам продолжает вешать лапшу на уши и говорить о том, что это все построено и сдано. Абсолютная ложь, чушь. Как всегда полный цинизм, безответственность властей, безответственность главы республики и перед народом России, и перед его шефом», — сказал Цыренов.

По словам депутата, ему поступила информация от одного из строителей о том, что сейчас «на объекте ускорено наводят внешний лоск».

«Видимо, на днях будут давать опровержение. Некоторое оборудование не подключают, а просто расставляют для вида», — предположил Цыренов.

Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
kremlin.ru

Самое забавное, что две недели назад — 15 мая — глава Бурятии отчитался Путину о многофункциональном медицинском центре Минобороны России. Об этом сообщили на официальном портале республики.

Путин и министр обороны России Сергей Шойгу тогда похвалили за «стахановские темпы» при открытии с нуля новых и современных медучреждений.

«Сегодня мы открываем восемь новых многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для помощи людям с новой коронавирусной инфекцией. Всего за два месяца, как и планировалось, — честно говоря, даже не верилось первоначально, но тем не менее это произошло», — подчеркнул президент России.

Шойгу отметил, что центр в Бурятии укомплектован новейшим медицинским оборудованием, что уже «позволяет оказывать медицинскую помощь в необходимых объемах и на высоком технологическом уровне».

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