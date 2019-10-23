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Жизнь

Депутат пожаловался прокурору на тьму, поглотившую район Новоалтайска

Депутат Новоалтайского горсобрания Дмитрий Гришин направил прокурору города письмо, в котором просит провести проверку организации «Новоалтайские межрайонные электрические сети». Дело в том, что часть города периодически поглощает тьма, а у людей размораживаются холодильники.

Мужчина с фонариком в темноте.
Мужчина с фонариком в темноте.
СС0

Речь идет о Белоярском районе Новоалтайска, пояснил в Facebook депутат. Энергетики систематически отключают свет без предупреждения жителей.

Например, так было 17 и 18 октября. Электричество отключали с 8:00 до 20:00, а после этого начинались кратковременные отключения.

«Данные действия мешают вести полноценный образ жизни, заниматься личными делами. Размораживаются холодильники, портятся продукты питания, нет возможности варить пищу и полноценно кормить несовершеннолетних детей горячим питанием. На звонки о прояснении ситуации с электроэнергией диспетчеры позволяют себе хамские высказывания в адрес жителей Белоярска», — возмущается Дмитрий Гришин.

Разобраться с этим и дать правовую оценку действиям энергетикам, а также хамству диспетчеров, он просит прокурора Новоалтайска Василия Воробьева.

В комментариях к публикации Гришину написали, что в Велижановке была подобная ситуация в 2017 году, но местный депутат потерял обращение от жителей.

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