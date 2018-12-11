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Жизнь
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Депутат предложил отдавать малоимущим «ненужные» новогодние подарки

В Госдуме предложили отдавать малоимущим «ненужные» новогодние подарки — с такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов. Соответствующее письмо он направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину, сообщает РИА Новости.

Новый год. Подарок
Новый год. Подарок
СС0

«Новогодние праздники — это время, когда граждане Российской Федерации много тратят деньги на подарки. Однако очень часто возникает ситуация, когда подарок не нравится одаряемому или ему не нужен. Или же, если говорить о государственных служащих, одаряемый не может принять подарок выше определённой стоимости в силу работы на определённой должности. В итоге огромное количество вещей либо хранится в уполномоченном органе с необходимостью дальнейшего выкупа, либо выкидывается, либо пылится дома», — пояснил Власов.

Необходимо создать централизованную систему сбора ненужных подарков с последующим распространением между малоимущими и лицами, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, считает парламентарий, сообщает агентство «Говорит Москва».

«Существующая же система никаким образом не направлена на помощь малообеспеченным гражданам Российской Федерации», — говорится в письме депутата.

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