Депутат предложил отдавать малоимущим «ненужные» новогодние подарки

«Новогодние праздники — это время, когда граждане Российской Федерации много тратят деньги на подарки. Однако очень часто возникает ситуация, когда подарок не нравится одаряемому или ему не нужен. Или же, если говорить о государственных служащих, одаряемый не может принять подарок выше определённой стоимости в силу работы на определённой должности. В итоге огромное количество вещей либо хранится в уполномоченном органе с необходимостью дальнейшего выкупа, либо выкидывается, либо пылится дома», — пояснил Власов.