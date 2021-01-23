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Жизнь

Депутат предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги. Правительство рассматривает законопроект

Депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста, пишет РИА Новости.

Несогласованный митинг "За честные выборы". Барнаул, 24 декабря 2011г.
Несогласованный митинг "За честные выборы". Барнаул, 24 декабря 2011г.
Олег Богданов

Документ предлагает ввести уголовную ответственность с наказанием до пяти лет колонии за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. За склонение подростков к организации массовых беспорядков, согласно этому законопроекту, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас подобные нарушения наказываются штрафом.

Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства, сообщил его автор Евгений Марченко.

Предложение депутата уже поддержал Следственный комитет и Верховный суд.

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