Депутат предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги. Правительство рассматривает законопроект

Депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста, пишет РИА Новости.

Документ предлагает ввести уголовную ответственность с наказанием до пяти лет колонии за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. За склонение подростков к организации массовых беспорядков, согласно этому законопроекту, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас подобные нарушения наказываются штрафом.

Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства, сообщил его автор Евгений Марченко.

Предложение депутата уже поддержал Следственный комитет и Верховный суд.