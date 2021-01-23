Депутат предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги. Правительство рассматривает законопроект

Документ предлагает ввести уголовную ответственность с наказанием до пяти лет колонии за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции. За склонение подростков к организации массовых беспорядков, согласно этому законопроекту, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Сейчас подобные нарушения наказываются штрафом.
Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении правительства, сообщил его автор Евгений Марченко.
Предложение депутата уже поддержал Следственный комитет и Верховный суд.