Депутат предложил строить дома с зонами выгула и кладбищами для домашних животных

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву письмо, в котором предложил предусмотреть при строительстве новых жилых массивов специализированные зоны для выгула домашних питомцев и мест их законного погребения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на этот документ.