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Жизнь

Депутат предложил строить дома с зонами выгула и кладбищами для домашних животных

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву письмо, в котором предложил предусмотреть при строительстве новых жилых массивов специализированные зоны для выгула домашних питомцев и мест их законного погребения. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на этот документ.

Выгул собак.
Выгул собак.
Анна Зайкова.

Петров указал на дефицит площадок для выгула и отсутствие мест, где умершего питомца можно законно похоронить.

«Ежегодно мы становимся свидетелями настоящих дворовых „войн“ — многие жильцы недовольны замусоренностью придомовой территории различными продуктами жизнедеятельности питомцев. Не менее опасна и ситуация, когда умерших питомцев хоронят прямо в клумбах и в газонах рядом с домом — останки зверей становятся потенциальным источником заболеваний и эпидемий», — заявил депутат.

Такие «кладбища», по его мнению, возникают не из-за несознательности людей, а из-за отсутствия «продуманной инфраструктуры».

Об ответе министра на это письмо пока ничего не известно.

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