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Жизнь

Депутат предложил запретить россиянам есть на скорость

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить есть пищу на скорость, сообщает РИА «Новости».

Школьница ест пиццу.
Школьница ест пиццу.
СС0

С соответствующей инициативой Петров обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

В своем письме народный избранник предложил ограничить в кафе и ресторанах проведение конкурсов по поеданию пищи на скорость. По его мнению, это может заканчиваться приездом медиков.

«Такие опасные конкурсы проводятся достаточно регулярно и в других регионах нашей страны — люди утрамбовывают в себя пельмени, шаверму, острый перец, мороженое, хот-доги, гамбургеры и многое другое съестное и не очень», — говорится в обращении.

Петров попросил рассмотреть введение санитарных ограничений для любых мест общественного питания на проведение таких соревнований.

Депутат также вспомнил смерть девушки, которая 15 февраля подавилась кондитерским изделием во время соревнований в Москве.

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