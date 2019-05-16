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Жизнь

Депутат-трудяга рассказал, почему задекларировал доход в 3 копейки

Депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш в 2018 году, согласно поданной декларации, заработал 3 копейки.

Кредит. Документы. Платеж.
Кредит. Документы. Платеж.
СС0

В документе указано, что в пользовании народного избранника находится квартира в 49,1 кв м, транспорт не отмечен.

Согласно декларации за 2017-й, в тот год Трауш не заработал вообще ничего, сообщает «МК».

Резкий комментарий

Сергей Труш резко ответил всем, кто заподозрил его в какой-то коррупции после обнародования доходов за 2018 год, пишет «КП».

«Чего я должен стесняться? Что мое ИП не приносит дохода? Ну, оно не приносит дохода. 3 копейки — вот доход. Потому что люди перестали заказывать интерьеры. Раньше заказы были. Года были пожирнее, и люди оплачивали проектную работу дизайнера. И мы могли месяц заниматься проектом и получать доход, который позволял платить налоги. Я это делал, мои прошлые декларации это показывают. Теперь я это не могу себе позволить», — признался депутат в Instagram.

Также он подчеркнул, что работает как самозанятый гражданин, и если закон позволяет не платить налоги этой категории, то он это будет делать.

Депутат окончил Амурский госуниверситет по специальности «дизайн интерьеров», пишет РИА Новости. В резюме значится работа ассистентом на кафедре АмГУ и индивидуальная предпринимательская деятельность.

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