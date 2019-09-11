Депутат возмутился «базарным хаосом лихих 90-х» в горах Алтая

Депутат Госдумы Иван Белеков считает, что на перевалах Алтая стоит запретить торговлю, пишут «Новости Горного Алтая». По мнению парламентария, все это выглядит как большой беспорядок и алтайцам должно быть стыдно.

Белеков уверен, что каждый житель Алтая и его гости воспринимают вершины гор, как нерукотворный храм для посещения, ознакомления и поклонения священным силам матери-природы.

На наиболее высоких перевалах (Чике-Таман, Семинский, Улаганский, Ябоганский, Карасукский) есть специально отведенные места для поклонения путников духам. Этот обряд входит в число объектов нематериального культурного наследия в Госреестре Республики Алтай.

При этом на Чике-Тамане и Семинском «есть постоянные нарушения не только эстетического, но и ритуального восприятия объектов поклонения», отмечает депутат.

«Беспорядочные торговые ряды напоминают базарный хаос лихих 90-х годов. Даже приезжие гости впадают в изумление от этого беспорядка. Нам, жителям республики, должно быть стыдно за такой балаган возле священных мест! Самое неприемлемое то, что все эти нарушения, оскверняющие наши чувства, совершаются на наших глазах. Ведь здесь находятся священные места, где идет моление или любование пейзажем, фотографирование на память», — заявил Иван Белеков.

Уместно расположить лавки, кафе и туалеты у подножия, но не на вершинах, считает он.