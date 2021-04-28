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Жизнь

Депутат забрался на дерево, упал и попал в сибирскую реанимацию

Депутат омского горсовета Андрей Никитин, упавший 22 апреля с дерева на своем загородном участке, почти неделю находится в реанимации, сообщает «Омск-информ».

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

Никитин находится в реанимации БСМП-1. Состояние 48-летнего депутата оценивают как стабильно тяжелое.

«Получил черепно-мозговую травму, сломал позвоночник и ребра», — рассказали в медучреждении.

Парламентарий забрался на дерево на своем загородном участке в поселке Карьер и не удержался.

Никитин руководит управляющими компаниями, оказывающими услуги жильцам многоквартирных домов. В горсовете он входит в комитет по вопросам ЖКХ и транспорта.

Накануне Никитин заявился на праймериз «Единой России» по выборам в Заксобрание Омской области.

Ранее сообщали про депутата Госдумы, который залез на танк, но не упал с техники, а застрял в люке. Правда, сам избранник опроверг свое застревание.

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