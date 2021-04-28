Депутат забрался на дерево, упал и попал в сибирскую реанимацию

Никитин находится в реанимации БСМП-1. Состояние 48-летнего депутата оценивают как стабильно тяжелое.
«Получил черепно-мозговую травму, сломал позвоночник и ребра», — рассказали в медучреждении.
Парламентарий забрался на дерево на своем загородном участке в поселке Карьер и не удержался.
Никитин руководит управляющими компаниями, оказывающими услуги жильцам многоквартирных домов. В горсовете он входит в комитет по вопросам ЖКХ и транспорта.
Накануне Никитин заявился на праймериз «Единой России» по выборам в Заксобрание Омской области.
Ранее сообщали про депутата Госдумы, который залез на танк, но не упал с техники, а застрял в люке. Правда, сам избранник опроверг свое застревание.