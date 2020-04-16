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Жизнь

Депутат заявил, что Республику Алтай спасает от коронавируса священная принцесса

По данным на 15 апреля в республике Алтай не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Член госсобрания региона Ержанат Бегенов предположил, что все дело в древней принцессе, сообщает «Подъем».

Мумия "принцессы Укока" Ак-Кадын.
Мумия "принцессы Укока" Ак-Кадын.
wikimedia.org

Депутат предположил, что в регионе нет ни одного заражённого, потому что республика находится под покровительством Принцессы Укок.

«У нас есть защита. Алтайцы очень сильно её почитают, очень дорожат ей. Когда её забрали в Новосибирск у нас землетрясение было, это, говорят, всё с ней было связано, не надо было её трогать», — рассказал изданию Бегенов. Депутат назвал еще одну причину — вовремя введенный режим самоизоляции.

Напомним, в 1993 году при археологических раскопках на плато Укок в разграбленном кургане была найдена чудом сохранившаяся мумия девушки, которую теперь называют принцессой Кадын.

Она была одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, на голове был парик и головной убор. На левой руке мумии — четыре татуировки, самая крупная из них — олень с клювом грифона и рогами козерога.

Находка была названа одной из самых значимых в 20 веке, поскольку археологам удалось установить, что девушка жила в III-V веках до нашей эры. Сейчас она находится в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске.

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