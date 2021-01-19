Депутата, который за свой счет осветил деревню, обвинили в краже электричества

Депутата заксобрания Красноярского края Владислава Королева обвинили в краже электричества после того, как он за свой счет установил в деревне новые фонари, пишет « Проспект Мира ».

Королев рассказал, что с просьбой осветить улицу обратились жители села Новониколаевка, чьи обращения к местным властям не давали результата.

«В краевом бюджете под конец года найти средства и быстро их „выбить“ фактически нереально. Так как сумма относительно небольшая, я за свой счет установил фонари», — разъяснил депутат.

Однако установка освещения вывела из равновесия главу сельсовета, которая обратилась в полицию.

«Вместо „спасибо“ начала писать мне, что это незаконно, якобы я ворую электричество. Оцените абсурдность ситуации: депутат ворует электричество для жителей, чтобы они не ходили по темным улицам», — посетовал Королев.

Электричество. Свет. СС0

Глава Толстихинского сельсовета, куда входит Новониколаевка, Татьяна Павлова пояснила изданию, что к ней обратился начальник энергоучастка и заявил о незаконной установке фонарей — на них не получили техразрешение.

По ее словам, получение документа — процесс «постепенный и бюрократический». Для этого необходимо пройти разные инстанции и оформить участок с фонарем в собственность.

Сам Королев уточнил, что установил новые фонари на месте старых, которые не работали уже несколько лет, поэтому дополнительных подключений, а значит и техразрешения, в этом случае не нужно.

Депутат намерен обратиться в прокуратуру «с заявлением о бездействии главы сельсовета и с просьбой проверить, куда идут деньги, которые ежегодно закидываются в бюджет сельсовета на освещение улиц».