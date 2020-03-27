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Жизнь

Депутата «сорвали с больничной койки», чтобы выделить 166 млн на голосование по Конституции

В Забайкалье депутата от «Единой России» специально привезли из больницы, чтобы состоялось голосование по поправкам к Конституции, пишет «Чита.Ру».

Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.
Пикеты против поправок в Конституцию в Алтайском крае, 17 марта 2020 года.
http://altkprf.ru/

В Забайкальском крае принято решение выделить 166 млн рублей на проведение голосования по поправкам к Конституции РФ.

Для этого пришлось привезти в зал заседаний депутата Алексея Кижукова, который находился на лечении в стационаре.

«Чтобы протащить это решение, представителя „Единой России“ Кужикова сорвали с больничной койки. Только для того, чтобы у них был кворум. Естественно, они протащили это решение. Я считаю, это нечестно и непорядочно», — рассказал глава фракции КПРФ в заксобрании Юрий Гайдук.

Депутаты от КПРФ покинули заседание из-за отказа принять их предложение распределить 166 миллионов на социальные нужды.

100 миллионов коммунисты предложили направить на борьбу с коронавирусом, 66,3 млн — на образование.

«Никто — ни избирательная комиссия края, ни счетная палата, ни минфин — не рассказал ничего конкретного. На заседании профильного комитета мы пригласили представителей на заседание нашей фракции, чтобы там рассказали, на что будут потрачены деньги. Никто не пришел», — рассказал Гайдук, отметив, что власть «не знает, на что пойдут деньги».

Конституция.
Конституция.
culture.ru

Как пишет «Сибирь.Реалии», только на горюче-смазочные материалы для транспорта предполагают потратить 4,3 млн рублей.

«Это как 20 раз вокруг земли. Мы поправки вносим в нашу Конституцию или в какие-то другие еще государства?» — возмутился депутат-коммунист Роман Берг.

Берг пришел на заседание с плакатами против траты денег на голосование. Однако по настоянию прокурора плакаты заставили снять, поскольку глава Заксобрания не дал на это разрешения.

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