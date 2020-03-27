Депутата «сорвали с больничной койки», чтобы выделить 166 млн на голосование по Конституции

В Забайкальском крае принято решение выделить 166 млн рублей на проведение голосования по поправкам к Конституции РФ.

Для этого пришлось привезти в зал заседаний депутата Алексея Кижукова, который находился на лечении в стационаре.

«Чтобы протащить это решение, представителя „Единой России“ Кужикова сорвали с больничной койки. Только для того, чтобы у них был кворум. Естественно, они протащили это решение. Я считаю, это нечестно и непорядочно», — рассказал глава фракции КПРФ в заксобрании Юрий Гайдук.