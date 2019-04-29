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Жизнь

Стало тесно: депутаты предложили расширить границы Горно-Алтайска

Горно-Алтайский городской совет депутатов обратился в Госсобрание и республиканское правительство с вопросом расширения границ города, сообщают «Новости Горного Алтая». Депутаты считают, что столице Алтая давно тесно в существующих границах.

В аэропорту Горно-Алтайска.
В аэропорту Горно-Алтайска.
altai-republic.ru

Инициатором идеи уже несколько лет выступает депутат Игорь Яимов. Он отмечает, что в последнее время в Горно-Алтайске произошло много масштабных изменений — построены и реконструированы объекты социальной инфраструктуры, национальный театр и бассейн, музей и стадион, ведется масштабное жилищное строительство. К тому же, развиваются и соседние районы.

«Существующие административные границы в течение десятилетий не позволяют разработать планы перспективного развития города и Майминского района, что существенно замедляет рост социально-экономического развития Республики Алтай», — считает Яимов.

Депутат подчеркнул, что в существующих границах нет возможности обеспечить земельными участками даже льготные категории граждан, есть препятствия для реализации проектов по обеспечению водой из Катунского водозабора жителей города, по строительству автомобильной дороги в обход города Горно-Алтайска и так далее. Поэтому необходимо пересмотреть существующих границ города по-настоящему назрела, говорит он.

Для начала депутаты предлагают провести в Госсобрании парламентские слушания, по итогам которых разработать стратегию развития Горно-Алтайской агломерации. Потом соответствующие изменения предполагается внести в законодательство Республики Алтай и стратегию социально-экономического развития региона.

Еще в 2018 году Игорь Яимов предлагал объединить город с Маймой, а также Кызыл-Озеком и Алферово. Аргументов против этой идеи Яимов практически не видит.

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