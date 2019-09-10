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Жизнь

Депутаты АКЗС предложили Госдуме сохранить надбавки к пенсии ветеранам села при переезде

Инициативу Алтайского краевого заксобрания о сохранении повышенной фиксированной выплаты к пенсии ветеранов села при их переезде в город внесли в Госдуму РФ.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Авторы законопроекта предлагают закрепить надбавку для пенсионеров со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет даже в том случае, если они переедут в город.

Напомним, что согласно букве закона, пенсионеры-аграрии получают надбавку к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы пенсии, но лишь в период проживания в сельской местности.

«Считаем данную норму социально несправедливой, ведь переезд, как правило, обусловлен объективными причинами, возникающими в связи с достижением глубоко преклонного возраста», говориться в пояснительной записке к документу.

Кроме того, акцентируется внимание и на том, что эта категория пенсионеров лишается надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские.

О своем намерении предложить федеральным коллегам изменить закон о доплатах к пенсиям сельским труженикам депутаты АКЗС заявили на сессии регионального парламента в конце августа.

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