Депутаты АКЗС рассмотрят законопроект о внесении изменений в механизм предоставления жилищных сертификатов

Законопроектом предлагается расширить механизм предоставления выплаты на жилье, распространив действие закона так же на детей-сирот, не имеющих судебного решения. При этом остаются требования по достижению 23-него возраста и по наличию удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.
В части детей-сирот, имеющих действующие судебные решения, появляется альтернатива утвержденному мировому соглашению — определение суда об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.
При утверждении данного законопроекта не уменьшаются гарантированные ранее права данной категории граждан, принятые в действующей редакции краевого закона.
Предоставление жилищных сертификатов будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти цели на основании закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
Справка
На территории Алтайского края предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот, детей оставшихся без попечения родителей занимается КГКУ «Региональное жилищное управление», в функции которого входит:
- Реализация Порядка обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного Постановлением Администрации Алтайского края
от 10.04.2020№ 157;
- Приобретение в объеме предоставленных бюджетных средств в установленном законом порядке жилых помещений в собственность Алтайского края в целях обеспечения указанной категории граждан жилыми помещениями;
- Организации и исполнения государственной функции по предоставлению жилых помещений гражданам в пределах своей компетенции;
- Организация и исполнение государственной услуги по передаче жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации;
- Осуществление контроля за использованием предоставленных жилых помещений (в том числе контроля целевого использования жилого помещения, обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния таких жилых помещений, их сохранности).
- Предоставление иных жилых помещений, находящихся в собственности Алтайского края:
- наймодателя служебных жилых помещений краевого жилищного фонда;
- наймодателя жилых помещений в наемных домах коммерческого использования, все помещения в которых находятся в собственности Алтайского края, и являющихся наемными домами и находящимися в собственности Алтайского края жилыми домами краевого жилищного фонда;
- наймодателя по договорам социального найма жилых помещений краевого жилищного фонда социального использования;
- наймодателя жилых помещений краевого жилищного фонда социального использования.