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Депутаты АКЗС рассмотрят законопроект о внесении изменений в механизм предоставления жилищных сертификатов

На сессию Алтайского краевого Законодательного Собрания, которая состоится сегодня, 27 октября, внесен для рассмотрения проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае». Инициатором данного проекта выступает Правительство региона совместно с Прокуратурой Алтайского края.

АКЗС.
АКЗС.
Фото: Анна Зайкова

Законопроектом предлагается расширить механизм предоставления выплаты на жилье, распространив действие закона так же на детей-сирот, не имеющих судебного решения. При этом остаются требования по достижению 23-него возраста и по наличию удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.

В части детей-сирот, имеющих действующие судебные решения, появляется альтернатива утвержденному мировому соглашению — определение суда об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.

При утверждении данного законопроекта не уменьшаются гарантированные ранее права данной категории граждан, принятые в действующей редакции краевого закона.

Предоставление жилищных сертификатов будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти цели на основании закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

Справка

На территории Алтайского края предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот, детей оставшихся без попечения родителей занимается КГКУ «Региональное жилищное управление», в функции которого входит:

  • Реализация Порядка обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного Постановлением Администрации Алтайского края от 10.04.2020 № 157;
  • Приобретение в объеме предоставленных бюджетных средств в установленном законом порядке жилых помещений в собственность Алтайского края в целях обеспечения указанной категории граждан жилыми помещениями;
  • Организации и исполнения государственной функции по предоставлению жилых помещений гражданам в пределах своей компетенции;
  • Организация и исполнение государственной услуги по передаче жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации;
  • Осуществление контроля за использованием предоставленных жилых помещений (в том числе контроля целевого использования жилого помещения, обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния таких жилых помещений, их сохранности).
  • Предоставление иных жилых помещений, находящихся в собственности Алтайского края:
  1. наймодателя служебных жилых помещений краевого жилищного фонда;
  2. наймодателя жилых помещений в наемных домах коммерческого использования, все помещения в которых находятся в собственности Алтайского края, и являющихся наемными домами и находящимися в собственности Алтайского края жилыми домами краевого жилищного фонда;
  3. наймодателя по договорам социального найма жилых помещений краевого жилищного фонда социального использования;
  4. наймодателя жилых помещений краевого жилищного фонда социального использования.
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