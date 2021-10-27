Депутаты АКЗС рассмотрят законопроект о внесении изменений в механизм предоставления жилищных сертификатов

На сессию Алтайского краевого Законодательного Собрания, которая состоится сегодня, 27 октября, внесен для рассмотрения проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае». Инициатором данного проекта выступает Правительство региона совместно с Прокуратурой Алтайского края.

Законопроектом предлагается расширить механизм предоставления выплаты на жилье, распространив действие закона так же на детей-сирот, не имеющих судебного решения. При этом остаются требования по достижению 23-него возраста и по наличию удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.

В части детей-сирот, имеющих действующие судебные решения, появляется альтернатива утвержденному мировому соглашению — определение суда об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.

При утверждении данного законопроекта не уменьшаются гарантированные ранее права данной категории граждан, принятые в действующей редакции краевого закона.

Предоставление жилищных сертификатов будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на эти цели на основании закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

Справка

На территории Алтайского края предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот, детей оставшихся без попечения родителей занимается КГКУ «Региональное жилищное управление», в функции которого входит:

Реализация Порядка обеспечения жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот , детей , оставшихся без попечения родителей , лиц из числа детей-сирот , детей , оставшихся без попечения родителей , утвержденного Постановлением Администрации Алтайского края от 10.04.2020 № 157;

детей оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот детей оставшихся без попечения родителей утвержденного Постановлением Администрации Алтайского края № 157; Приобретение в объеме предоставленных бюджетных средств в установленном законом порядке жилых помещений в собственность Алтайского края в целях обеспечения указанной категории граждан жилыми помещениями;

Организации и исполнения государственной функции по предоставлению жилых помещений гражданам в пределах своей компетенции;

Организация и исполнение государственной услуги по передаче жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации;

Осуществление контроля за использованием предоставленных жилых помещений ( в том числе контроля целевого использования жилого помещения , обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния таких жилых помещений , их сохранности).

в том числе контроля целевого использования жилого помещения обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния таких жилых помещений их сохранности). Предоставление иных жилых помещений , находящихся в собственности Алтайского края: