Депутат госдумы боится, что новый законопроект «развяжет руки педофилам»

По ее мнению, ни физически, ни морально, ни материально подростки не готовы самостоятельно строить полноценную семью, а в Семейном Кодексе уже предусмотрены исключения для вступления в брак раньше 18 лет. Например, при подтвержденном факте беременности, вступить в брачные отношения возможно и с 16 лет, а в некоторых субъектах РФ этот возраст снижен до 14 лет.

«Конечно, ни физически, ни морально, ни материально подростки в таком возрасте не могут и не готовы самостоятельно строить полноценную семью. Кроме того, в случае снижения брачного возраста мы можем развязать руки педофилам. Я против изменения возраста вступления в брак. Моя позиция по этому вопросу однозначна и неизменна. Заключение брака означает наступление полной дееспособности граждан», — подчеркнула Пушкина.

Ранее был опубликован план законопроектной деятельности правительства на 2020 год, из которого следует, что Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.