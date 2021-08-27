27 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Депутаты хотят запретить россиянам держать много кошек и собак

Жителям России запретят заводить неограниченное количество домашних питомцев. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов в интервью Ura.ru.

Собаки Надежды Фроловой.
Собаки Надежды Фроловой.
Дмитрий Лямзин

По его словам, Минсельхоз России подготовит соответствующую нормативно-правовую базу.

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности», — отметил Черкасов.

Если питомцы из списка запрещенных к содержанию в домашних условиях нанесли вред окружающим, тоже наступит уголовная ответственность, добавил он. Кроме того, закон ограничит количество животных, проживающих на участках частных домов.

В пример депутат привел недавний случай, когда на придомовом участке жили 200 кроликов — они своим шумом и запахом мешали соседям.

«Здесь задача подведомственной организации Россельхознадзора и ветслужбы, которая находится под Минсельхозом, такие вещи урегулировать. Из-за отсутствия нормативно правовой базы этого не происходит», — уточнил Черкасов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость