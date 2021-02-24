Депутаты и активисты местных отделений «Единой России» приняли участие в уборке мемориалов к празднованию Дня защитника Отечества

Мероприятия по расчистке снега с памятных мест, связанных Великой Отечественной войной, были приурочены к акции «Защитим память героев»

В уборке памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах, расположенном в поселке Южном г. Барнаула, принял участие депутат Государственной Думы РФ, член Генерального совета партии «Единая Россия» Даниил Бессарабов. Вместе с волонтерами депуктат очистил территорию мемориала от снега и возложил цветы.

Акция по расчистке снега также сотоялась на Булыгинско-Кировском кладбище, где расположены памятник воинам, умершим от ран в госпиталях Барнаула в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг и памятник Федору Александровичу Ахапкину, полному кавалеру ордена Славы. В акции приняли участие депутат фракции «Единой России» Александр Лазарев. Совместно с бойцами общественной организации «Российские студенческие отряды», и волонтерами — школьниками депутат также провел уборку памятников от снега и возложение цветов в память о героях.

В день защитника Отечества,​ в Усть-Калманском, Чарышской, Кытмановском и других районах края также прошли акции по уборке воинских мемориалов и памятников. После очистки от снега, участники акции возлагали к подножию памятников живые цветы.

Как отметил секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко, в День защитника Отечества дань памяти героям Великой Отечественной войны чтили в каждом городе и поселке Алтайского края.