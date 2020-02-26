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Жизнь

Депутаты сократили девять учителей, чтобы повысить зарплату своему председателю

В Забайкалье власти Акшинского района сократили девять ставок в бюджетных учреждениях ради повышения зарплаты председателю районного совета, пишет «Чита.ру» со ссылкой на газету «Сельская новь».

Карман, деньги, зарплата.
Карман, деньги, зарплата.
СС0

Теперь председатель райсовета сможет получать 73 тыс. рублей в месяц. Правда, ради достижения этой цели решено пожертвовать ставками в школах и учреждениях культуры.

В местной администрации разъяснили, что им не хватило примерно 1,2 млн рублей для выплаты зарплаты председателю, сейчас эту должность занимает Лидия Болотова.

Примечательно, что власти предлагали урезать зарплату председателя в два раза, чтобы сохранить ставки, но районные депутаты решили иначе.

«Администрация готова была предложить альтернативный вариант снижения ежемесячного денежного вознаграждения председателю Совета с 5,7 до 3 должностных окладов, то есть с 72,7 тыс. рублей в месяц до 38,2 тысячи, что позволило бы уменьшить число сокращенных работников с 9 до 5», — пишет местная газета.

Однако народные избранники не стали рассматривать протесты со стороны местных жителей, работников сферы образования и культуры.

В итоге депутаты единогласно приняли решение сократить девять ставок и платить своему председателю полную зарплату.

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