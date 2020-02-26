Депутаты сократили девять учителей, чтобы повысить зарплату своему председателю

В Забайкалье власти Акшинского района сократили девять ставок в бюджетных учреждениях ради повышения зарплаты председателю районного совета, пишет « Чита.ру » со ссылкой на газету «Сельская новь».

Теперь председатель райсовета сможет получать 73 тыс. рублей в месяц. Правда, ради достижения этой цели решено пожертвовать ставками в школах и учреждениях культуры.

В местной администрации разъяснили, что им не хватило примерно 1,2 млн рублей для выплаты зарплаты председателю, сейчас эту должность занимает Лидия Болотова.

Примечательно, что власти предлагали урезать зарплату председателя в два раза, чтобы сохранить ставки, но районные депутаты решили иначе.

«Администрация готова была предложить альтернативный вариант снижения ежемесячного денежного вознаграждения председателю Совета с 5,7 до 3 должностных окладов, то есть с 72,7 тыс. рублей в месяц до 38,2 тысячи, что позволило бы уменьшить число сокращенных работников с 9 до 5», — пишет местная газета.

Однако народные избранники не стали рассматривать протесты со стороны местных жителей, работников сферы образования и культуры.

В итоге депутаты единогласно приняли решение сократить девять ставок и платить своему председателю полную зарплату.