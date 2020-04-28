Депутаты «ускорили» сбор анализов на коронавирус в Алтайском крае

Бизнесмен предоставил Диагностическому центру Алтайского края два автомобиля для работы — XRAY Cross и Vesta Cross.
«Как член партии „Единая Россия“ и предприниматель я не мог остаться в стороне от нашей общей проблемы. Считаю, что все мы должны по мере своих сил и возможностей вносить вклад в борьбу с нашим общим „врагом“ — коронавирусом. Пока мы не справимся с этой инфекцией, две новых „Лады“ останутся в полном распоряжении Диагностического центра», — цитирует Лисицына пресс-служба «ЕР».
Главный врач Диагностического центра Оксана Лексенкова поблагодарила всех, кто помогает медикам с питанием, дезинфицирующими средствами и тест-системами.
«Ежедневно биологический материал — мазки на коронавирус — пациентов со всех медицинских учреждений Алтайского края свозятся к нам, в Диагностический центр. Нам были очень необходимы дополнительные транспортные средства и мы рады, что депутаты оперативно откликнулись на нашу просьбу», — сказала главврач.
Ранее по инициативе партии в Алтайском крае машины предоставили в бессрочное пользование персоналу городских больниц № 4 и № 5 Барнаула, а также единороссы взяли шефство над изолированными врачами городской больницы № 5 и Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, которым пришлось временно оставить свои семьи.