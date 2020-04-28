Депутаты «ускорили» сбор анализов на коронавирус в Алтайском крае

Бизнесмен предоставил Диагностическому центру Алтайского края два автомобиля для работы — XRAY Cross и Vesta Cross.

«Как член партии „Единая Россия“ и предприниматель я не мог остаться в стороне от нашей общей проблемы. Считаю, что все мы должны по мере своих сил и возможностей вносить вклад в борьбу с нашим общим „врагом“ — коронавирусом. Пока мы не справимся с этой инфекцией, две новых „Лады“ останутся в полном распоряжении Диагностического центра», — цитирует Лисицына пресс-служба «ЕР».