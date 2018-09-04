Депутаты в Камне-на-Оби устроили потасовку перед сессией и теперь спирают друг на друга

Штрак рассказал СМИ, что утром зашел в кабинет собрания депутатов, где находились «нападавшие», а также председатель собрания депутатов Виктор Кашицин и руководитель аппарата Андрей Сиротенко.

Последний подал Штраку листок с опросником, согласно которому, по словам депутата, в структуру администрации внесли изменение — ввели должность замглавы района. Штрак заявил, что это нарушает закон.

Согласно Уставу муниципалитета, подобное решение может быть принято лишь на очередном заседании депутатов с внесением изменения в Устав. Опросное голосование по такому важному вопросу нарушает законодательство.

Я забрал документ и положил к себе в папку со словами, что передам его для ознакомления Правительственной комиссии. Когда я начал выходить из помещения, на меня набросился Иван Панченко. Он повалил меня на пол, а Евгений Найден начал вырывать папку из рук. Данные действия происходили в очень грубой форме.