Депутаты в Камне-на-Оби устроили потасовку перед сессией и теперь спирают друг на друга

Штрак рассказал СМИ, что утром зашел в кабинет собрания депутатов, где находились «нападавшие», а также председатель собрания депутатов Виктор Кашицин и руководитель аппарата Андрей Сиротенко.
Последний подал Штраку листок с опросником, согласно которому, по словам депутата, в структуру администрации внесли изменение — ввели должность замглавы района. Штрак заявил, что это нарушает закон.
Виктор Штрак,
депутат:
Согласно Уставу муниципалитета, подобное решение может быть принято лишь на очередном заседании депутатов с внесением изменения в Устав. Опросное голосование по такому важному вопросу нарушает законодательство.
Я забрал документ и положил к себе в папку со словами, что передам его для ознакомления Правительственной комиссии. Когда я начал выходить из помещения, на меня набросился Иван Панченко. Он повалил меня на пол, а Евгений Найден начал вырывать папку из рук. Данные действия происходили в очень грубой форме.
После случившегося Виктор Штрак позвонил в правительство края, где ему посоветовали обратиться в прокуратуру. Параллельно этому Андрей Сиротенко написал заявление в полицию, в котором указал, что напал на коллег сам Штрак.
Фигурирующие в инциденте депутаты от комментариев отказались. «Каменским известиям» удалось выяснить, что уже в 10 утра 4 сентября полиция зарегистрировало заявление Сиротенко на Виктора Штрака. Полиция выезжала на место для сбора данных.