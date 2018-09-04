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4 сентября
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Депутаты в Камне-на-Оби устроили потасовку перед сессией и теперь спирают друг на друга

Виктор Штрак, депутат Каменского районного Собрания депутатов, заявил, что 4 сентября на него напали коллеги Евгений Найден и Иван Панченко. После потасовки руководитель аппарата районного собрания депутатов Андрей Сиротенко написал в полицию заявление на самого Штрака, пишут «Каменские известия».

Камень-на-Оби
Камень-на-Оби

Штрак рассказал СМИ, что утром зашел в кабинет собрания депутатов, где находились «нападавшие», а также председатель собрания депутатов Виктор Кашицин и руководитель аппарата Андрей Сиротенко.

Последний подал Штраку листок с опросником, согласно которому, по словам депутата, в структуру администрации внесли изменение — ввели должность замглавы района. Штрак заявил, что это нарушает закон.

Виктор Штрак,
депутат:

Согласно Уставу муниципалитета, подобное решение может быть принято лишь на очередном заседании депутатов с внесением изменения в Устав. Опросное голосование по такому важному вопросу нарушает законодательство.

Я забрал документ и положил к себе в папку со словами, что передам его для ознакомления Правительственной комиссии. Когда я начал выходить из помещения, на меня набросился Иван Панченко. Он повалил меня на пол, а Евгений Найден начал вырывать папку из рук. Данные действия происходили в очень грубой форме.

После случившегося Виктор Штрак позвонил в правительство края, где ему посоветовали обратиться в прокуратуру. Параллельно этому Андрей Сиротенко написал заявление в полицию, в котором указал, что напал на коллег сам Штрак.

Фигурирующие в инциденте депутаты от комментариев отказались. «Каменским известиям» удалось выяснить, что уже в 10 утра 4 сентября полиция зарегистрировало заявление Сиротенко на Виктора Штрака. Полиция выезжала на место для сбора данных.

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