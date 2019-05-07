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Жизнь

Депутаты в Югре выписали себе премии в 400 тысяч рублей

Общественники Пыть-Яха (Югра) требуют, чтобы руководство городской думы отказалось от премий в 400 тысяч рублей и передало эти деньги ветеранам Великой Отечественной войны.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

«Председатель думы Олег Шевченко и его зам Алексей Бятиков выписали себе премию ко дню местного самоуправления в размере 400 тысяч рублей. Это на двоих, а еще и другим сотрудникам. За какие такие заслуги? Я считаю, что эти деньги нужно передать ветеранам на 9 Мая», — заявил председатель общественного совета Пыть-Яха Владислав Пучинкин, пишет ura.ru.

Он также заявил, что общественники не могут добиться публичного отчета руководства думы о своей работе за последние два года.

Кроме того, на последних депутатских комиссиях обсуждался вопрос о том, чтобы упразднить в Пыть-Яхе должности спикера и вице-спикера на освобожденной основе. «Их содержание обходится бюджету Пыть-Яха около восьми миллионов рублей. Считаю, что эти деньги можно было потратить с большей эффективностью для горожан», — уверен общественник.

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