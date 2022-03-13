Депутату БГД Ивану Огневу исполняется 45 лет

Иван Огнев — кандидат технических наук. В 1999 году он окончил Алтайский технический университет по специальности инженер-конструктор (учился на тракторном факультете), а в 2020-м — Алтайский госуниверситет по специальности юрист государственно-правового профиля.
Кроме того, депутат — выпускник военной кафедры и лейтенант запаса.
Редакция altapress.ru поздравляет Ивана Владимировича с днем рождения! Желаем высоких достижений в политической карьере, крепкого здоровья, побед по жизни и счастья!
Присоединиться к поздравлениям можно на странице Ивана Огнева в «ВКонтакте».