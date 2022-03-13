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Жизнь

Депутату БГД Ивану Огневу исполняется 45 лет

Депутат Барнаульской городской думы Иван Огнев отметит день рождения завтра, 14 марта. Ему исполнится 45 лет.

Депутат БГД Иван Огнев.
Депутат БГД Иван Огнев.
Анна Зайкова

Иван Огнев — кандидат технических наук. В 1999 году он окончил Алтайский технический университет по специальности инженер-конструктор (учился на тракторном факультете), а в 2020-м — Алтайский госуниверситет по специальности юрист государственно-правового профиля.

Кроме того, депутат — выпускник военной кафедры и лейтенант запаса.

Редакция altapress.ru поздравляет Ивана Владимировича с днем рождения! Желаем высоких достижений в политической карьере, крепкого здоровья, побед по жизни и счастья!

Присоединиться к поздравлениям можно на странице Ивана Огнева в «ВКонтакте».

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