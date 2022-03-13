Депутату БГД Ивану Огневу исполняется 45 лет

Депутат Барнаульской городской думы Иван Огнев отметит день рождения завтра, 14 марта. Ему исполнится 45 лет.

Иван Огнев — кандидат технических наук. В 1999 году он окончил Алтайский технический университет по специальности инженер-конструктор (учился на тракторном факультете), а в 2020-м — Алтайский госуниверситет по специальности юрист государственно-правового профиля.

Кроме того, депутат — выпускник военной кафедры и лейтенант запаса.

Редакция altapress.ru поздравляет Ивана Владимировича с днем рождения! Желаем высоких достижений в политической карьере, крепкого здоровья, побед по жизни и счастья!

Присоединиться к поздравлениям можно на странице Ивана Огнева в «ВКонтакте».