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Жизнь
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Депутату Госдумы от Алтая пытались засунуть в ухо палец

Неизвестный депутат пытался засунуть указательный ухо члену комитета ГД по госстроительству и законодательству Олегу Быкову, сообщает телеканал «Дождь». Госдума не нашла в этом никаких нарушений.

Депутат Олег Быков.
Депутат Олег Быков.
Скрин с видео.

Момент засовывания пальца попал в трансляцию из зала заседаний. Инцидент произошел во время выступления депутата Надежды Максимовой в ходе обсуждения изменений в Бюджетный кодекс. Согласно схеме рассадки ГД, за Максимовой должен сидеть депутат Юрий Петров.

Замглавы комитета по регламенту Михаил Романов (ЕР) заявил, что никаких нарушений не было, пишут РИА Новости.

На видеозаписи заседания палаты, в то время как парламентарии рассматривали поправки к бюджету, видно как депутат Олег Быков (ЕР) слушает выступление своей коллеги Надежды Максимовой (ЕР).

Его сосед, который в кадр не попал, показывает Быкову что-то указательным пальцем, вероятно, на большом экране в зале. Затем рука из кадра исчезает и появляется вновь — на этот раз сосед Быкова попытался потрогать его за ухо.

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