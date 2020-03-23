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Жизнь

Деревня староверов в Сибири осталась без продовольствия и денег, но в карантине

В Красноярском крае деревня староверов оказалась без продовольствия из-за того, что местное предприятие, куда сельские жители сдают мясо, не выплачивает деньги, пишет «Сибирь. МБХ медиа».

Деревня староверов. Красноярский край.
Деревня староверов. Красноярский край.
facebook.com/obschagikrsk.

Жители Чулково не получили в общей сложности 700 тыс. рублей за мясо, сданное в октябре казенному предприятию Туруханского района.

Люди не смогли закупить крупы и муку ни в конце навигации, ни по зимнику. Местные охотники остались без патронов и ГСМ.

При этом до навигации остается несколько месяцев — она начнется примерно с 12 июня. На днях люди разделили на всех последний мешок муки, сообщает в своем Facebook активистка Ольга Суворова.

«Зато в школе, где образование только до 4 класса, ввели карантин из-за коронавируса. 480 км до Туруханска, тысяча с небольшим до Красноярска. В селе живет 80 человек. И… карантин!» — написала Суворова.

Она сообщила, что обратилась в Следственный комитет для привлечения руководителей района к ответственности по статье «Халатность».

Деревня староверов. Красноярский край.
Деревня староверов. Красноярский край.
facebook.com/obschagikrsk.

Сейчас активисты организуют гуманитарную помощь жителям деревни. За два дня нашли возможность доставить муку и крупы.

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