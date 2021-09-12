12 сентября 12°C
День города Барнаула 2021
﻿
Жизнь

Дерево дружбы, вкусности и звериное счастье: как Барнаул отпраздновал День города. Фоторепортаж altapress.ru

Барнаул отметил свое 291-летие в субботу, 11 сентября. Несмотря на ковидные ограничения и далекую от идеала погоду, праздник состоялся.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Горожане с самого утра могли посмотреть на народное творчество в парке Центрального района, оценить угощения на Гастрофесте и узнать секреты ремесленников на улице Мало-Тобольской.

Была в программе Дня города и выставка ретро-техники.

А в знак барнаульского многонационального единства 11 сентября в городе посадили дерево дружбы.

Любители спорта также могли найти для себя интересные занятия — на базе «Динамо», рядом с Дворцом спорта, в Парке спорта прошли многочисленные соревнования.

А почитатели животных имели возможность посетить зоопарк и выставку кошек.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость