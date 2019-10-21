«Деревья, дайте деревья!» Жительница Барнаула провела одиночный пикет против отеля Radisson

Жительница Барнаула Татьяна Труфанова провела одиночные пикеты в минувшие выходные, об этом она сообщила на своей страничке в Instagram. Первый пикет был связан со строительством нового отеля в краевом центре, против которого она возражала. Второй она посвятила площади Октября, оставшейся после переустройства без деревьев.

Как уже сообщал altapress.ru, гостиницу Radisson планируется построить на месте небольшого сквера, расположенного на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического. Татьяна Труфюанова вышла с плакатом на одиночный пикет против уничтожения сквера.

Как сообщает «МК на Алтае», на плакате написано: «Оставьте горожанам сквер» (в соцсети плакат не читается). Акция прошла без происшествий.

Затем Татьяна Труфанова провела вторую акцию — уже на площади Октября. Ее небольшой плакат призывал посадить деревья у сеятеля и театра.

«Лысая пл. Октября — это еще одна боль. На лавочках у памятника невозможно сидеть летом — пекло. В те зеленые участки, что оставили под газон, запросто можно воткнуть хотя бы рябинки. Сеятеля они не скроют, а место украсят и дадут хоть минимальную тень. Десятки квадратов плитки у Молодежного театра Алтая — это просто ужас! Весной, летом и осенью по голой площади ветер гоняет пыль. Деревья, дайте площади деревья! И не трогайте сквер на Сахарова! Не отбирайте у горожан последние ухоженные зеленые уголки», — написала она в соцсети.

О планах строительства в центре Барнаул четырехзвёздочного отеля ранее рассказал инвестор. И эта тема в городе активно обсуждается.

На недавнем круглом столе, посвященном планам строительства, заместитель гендиректора компании-инвестора «Премиум Строй Алтай» Иван Лужаев сказал, что было изучено 10 участков, но большинство не подошли. А вот участок на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического подошел.

Он также сказал будущий отель планируется возвести в классическом стиле, напоминающем сталинский ампир — как наиболее соответствующий облику Барнаула, сообщает сайт «ПолитСиб.ру». А на территории будут построены наземная парковка на 26 мест (во внутреннем дворике) и подземная на 126 мест.

При этом председатель алтайской региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство» Татьяна Малышева сказала, что средняя загрузка барнаульских гостиниц составляет лишь 40%. Гендиректор отеля «Улитка» Светлана Касаткина задала вопрос представителю компании-инвестора, на кого он рассчитывает — ведь Барнаул не город туристов.