«Деревья, дайте деревья!» Жительница Барнаула провела одиночный пикет против отеля Radisson

Как уже сообщал altapress.ru, гостиницу Radisson планируется построить на месте небольшого сквера, расположенного на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического. Татьяна Труфюанова вышла с плакатом на одиночный пикет против уничтожения сквера.
Как сообщает «МК на Алтае», на плакате написано: «Оставьте горожанам сквер» (в соцсети плакат не читается). Акция прошла без происшествий.
Затем Татьяна Труфанова провела вторую акцию — уже на площади Октября. Ее небольшой плакат призывал посадить деревья у сеятеля и театра.
«Лысая пл. Октября — это еще одна боль. На лавочках у памятника невозможно сидеть летом — пекло. В те зеленые участки, что оставили под газон, запросто можно воткнуть хотя бы рябинки. Сеятеля они не скроют, а место украсят и дадут хоть минимальную тень.
Десятки квадратов плитки у Молодежного театра Алтая — это просто ужас! Весной, летом и осенью по голой площади ветер гоняет пыль. Деревья, дайте площади деревья! И не трогайте сквер на Сахарова! Не отбирайте у горожан последние ухоженные зеленые уголки», — написала она в соцсети.
О планах строительства в центре Барнаул четырехзвёздочного отеля ранее рассказал инвестор. И эта тема в городе активно обсуждается.
На недавнем круглом столе, посвященном планам строительства, заместитель гендиректора компании-инвестора «Премиум Строй Алтай» Иван Лужаев сказал, что было изучено 10 участков, но большинство не подошли. А вот участок на пересечении ул. Молодежной и пр. Социалистического подошел.
Он также сказал будущий отель планируется возвести в классическом стиле, напоминающем сталинский ампир — как наиболее соответствующий облику Барнаула, сообщает сайт «ПолитСиб.ру». А на территории будут построены наземная парковка на 26 мест (во внутреннем дворике) и подземная на 126 мест.
При этом председатель алтайской региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство» Татьяна Малышева сказала, что средняя загрузка барнаульских гостиниц составляет лишь 40%. Гендиректор отеля «Улитка» Светлана Касаткина задала вопрос представителю компании-инвестора, на кого он рассчитывает — ведь Барнаул не город туристов.