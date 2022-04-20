Дермо-версия? Евгения Боровикова проверит, кто разрешил сливать канализационные отходы в ров вблизи поселков, и на каком основании

Евгения Боровикова решила своими глазами взглянуть на результаты трудов «губителей природы». Ров, в который сливаются отходы, превратился в настоящий отстойник, а вокруг него образовалась натуральная свалка. Удалось депутату, буквально с поличным, поймать и автомобиль, который как раз приехал сливаться. Веселый водитель отшучивался, что они стали уже настоящими «звездами», все их приезжают, снимают… Но предупредил по телефону руководство — г-на Петухова. Он позволил показать депутату документы, которые по их словам, разрешают им засорять данный участок канализационной жижей.
«Водитель дал нам «разрешение», которое обозначено как «заключение», — пишет Евгения Боровикова в своем депутатском запросе, который она направила в краевую полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. В документе, в частности, сообщалось, что это земельный участок, площадью 0,01 га, расположенный в 6,8 км от с. Бобровка и 1,1 км от СНТ «Связист» — предлагаемое место приема поверхностных сточных вод, который представил в документах Петухов А. В. для экспертизы намечаемой деятельности. Так вот данный ров природного происхождения осмотрела инициативная группа в составе Петухова А.В., директора ООО «Экоаудит» Калич О.Б., егерь-инспектора ООПТ «Бобровский заказник» КАУ «Алтайприрода» Куковякин С.А., исполнительного директора ООО «Бобровский лесокомбинат» Шубина Д.А. и пришла к выводу, что территория «непригодна для хозяйственной и производственной деятельности и не относится к землям поселений, лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, сельхозназначения». Также в документе отмечается, что это заключение сделано «на основе резолюции главы Бобровского сельсовета Вампилина С.Н.», а точнее сказать его ответа на письменный запрос о предварительном согласовании места выбора земельного участка для приема ПСВ.
Сказано в этом документе и о соответствии санитарным требованиям, хотя ароматы вокруг убедительно говорили об обратном. Возможно, потому что в «заключении» инициативная группа писала о поверхностно-сточных водах, а привозили сливать отходы жизнедеятельности человека скаченных из выгребных ям.
Насколько законно нахождение этого рва в Первомайском районе предстоит проверить прокуратуре, органам внутренних дел и санитарным врачам.
А также посетить фермерское хозяйство неизвестного происхождения буквально в тысяче метрах от СНТ «Связист». По словам заявителей, хозяин довольно нечистоплотен — «везде разбросаны навозная жижа и постоянно летают мухи, а также происходит слив бытовых отходов прямо в реку Бойниха, расположенную недалеко от этой фермы».
Депутатское расследование Евгении Боровиковой продолжается…