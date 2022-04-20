Дермо-версия? Евгения Боровикова проверит, кто разрешил сливать канализационные отходы в ров вблизи поселков, и на каком основании

Члены садоводства «Связист», расположенного вблизи с. Калиновка Первомайского района, рассказали депутату АКЗС Евгении Боровиковой , что недалеко от них организована настоящая сливная яма, которая не только «благоухает» и убивает местные ландшафты, но и при подтоплении оказывается на территории их участков. Самостоятельно найти управу на ассенизатора, им не удалось. На их обращения, по словам председателя СНТ Ольги Горбачевой, приходят одни отписки.

Евгения Боровикова решила своими глазами взглянуть на результаты трудов «губителей природы». Ров, в который сливаются отходы, превратился в настоящий отстойник, а вокруг него образовалась натуральная свалка. Удалось депутату, буквально с поличным, поймать и автомобиль, который как раз приехал сливаться. Веселый водитель отшучивался, что они стали уже настоящими «звездами», все их приезжают, снимают… Но предупредил по телефону руководство — г-на Петухова. Он позволил показать депутату документы, которые по их словам, разрешают им засорять данный участок канализационной жижей.

Садоводство «Связист». Источник: altai.spravedlivo.ru Садоводство «Связист». Источник: altai.spravedlivo.ru Садоводство «Связист». Источник: altai.spravedlivo.ru Садоводство «Связист». Источник: altai.spravedlivo.ru

«Водитель дал нам «разрешение», которое обозначено как «заключение», — пишет Евгения Боровикова в своем депутатском запросе, который она направила в краевую полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. В документе, в частности, сообщалось, что это земельный участок, площадью 0,01 га, расположенный в 6,8 км от с. Бобровка и 1,1 км от СНТ «Связист» — предлагаемое место приема поверхностных сточных вод, который представил в документах Петухов А. В. для экспертизы намечаемой деятельности. Так вот данный ров природного происхождения осмотрела инициативная группа в составе Петухова А.В., директора ООО «Экоаудит» Калич О.Б., егерь-инспектора ООПТ «Бобровский заказник» КАУ «Алтайприрода» Куковякин С.А., исполнительного директора ООО «Бобровский лесокомбинат» Шубина Д.А. и пришла к выводу, что территория «непригодна для хозяйственной и производственной деятельности и не относится к землям поселений, лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, сельхозназначения». Также в документе отмечается, что это заключение сделано «на основе резолюции главы Бобровского сельсовета Вампилина С.Н.», а точнее сказать его ответа на письменный запрос о предварительном согласовании места выбора земельного участка для приема ПСВ.

Садоводство «Связист». Источник: altai.spravedlivo.ru

Сказано в этом документе и о соответствии санитарным требованиям, хотя ароматы вокруг убедительно говорили об обратном. Возможно, потому что в «заключении» инициативная группа писала о поверхностно-сточных водах, а привозили сливать отходы жизнедеятельности человека скаченных из выгребных ям.

Садоводство «Связист». Источник: altai.spravedlivo.ru

Насколько законно нахождение этого рва в Первомайском районе предстоит проверить прокуратуре, органам внутренних дел и санитарным врачам.

Садоводство «Связист». Источник: altai.spravedlivo.ru

А также посетить фермерское хозяйство неизвестного происхождения буквально в тысяче метрах от СНТ «Связист». По словам заявителей, хозяин довольно нечистоплотен — «везде разбросаны навозная жижа и постоянно летают мухи, а также происходит слив бытовых отходов прямо в реку Бойниха, расположенную недалеко от этой фермы».

Евгения Боровикова. Источник: altai.spravedlivo.ru

Депутатское расследование Евгении Боровиковой продолжается…