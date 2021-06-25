«Держали 12 дней без кислорода». 26-летний сибиряк с COVID-19 скончался из-за неисправного больничного оборудования

В Новосибирске скончался 26-летний Артем Шишков, болевший коронавирусом. Медики рассказали его матери, что аппарат для поддержки дыхания не подавал кислорода. Позже, по словам женщины, врачи под давлением отказались от своих слов, пишет «Тайга-инфо».

2 июня увезли Шишкова увезли в городскую инфекционную больницу № 1 на «скорой» с положительным ПЦР-тестом. В анамнезе у Артёма были астма средней тяжести и гипертония второй стадии. До этого он четыре дня ждал результатов обследования дома.

При госпитализации мать предупредила об опасности удушья у сына из-за астмы. 5 июня Артёму ввели препарат «Фрагмин» (антикоагулянт, который применяют при тромбозе. Пациентам с гипертонической ретинопатией стоит применять его с осторожностью). После такого укола у мужчины началось удушье и кровохарканье.

Через два дня у него отказали почки, Артема ввели в кому. Врачи связались с чиновниками и приняли решение везти мужчину в клинику Мешалкина, где его подключили к аппарату ЭКМО (предназначен для насыщения кислородом крови тяжелобольных пациентов с пневмонией).

18 июня мать приехала навестить сына, к ней вышла завотделением кардиологии и со слезами на глазах сообщила, что причина резко ухудшающегося состояния мужчины — «установка ЭКМО с неправильным функционалом». Аппарат переустановили.

Набор реагентов для проведения ПЦР исследований ( пищевой продукции , кормов и др.). ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» ( ФГБУ ЦНМВЛ)

В понедельник, 21 июня Шишкова обратилась в областное правительство. Губернатор Андрей Травников отправил ее со своим помощником к замминистру здравоохранения Елене Аксеновой.

«Спрашивала, откуда у меня сведения о неправильно установленном аппарате. Стала кричать, что вызовет завотделением на корпоративный этикет, потому что та не имела права выдавать такую информацию, — рассказала Шишкова изданию. — Потом начала мне угрожать: „Можете написать заявление в полицию, но ваш сын в их руках, и либо врачи будут его лечить, либо разбираться с проверками. У него это единственный шанс, молитесь“. В тот же день я позвонила заведующей отделением, она ответила, что у сына хорошая сатурация впервые за две недели, но состояние тяжелое. У него просто отказали все органы, они 12 дней его без кислорода держали. После медик отказалась от своих слов, сказала, что я неправильно поняла, и ушла на больничный».

В ночь с 23 на 24 июня Шишкову стало еще хуже, вскоре мужчина умер. Его мать подала заявление в полицию.

Городская инфекционная больница № 1 и клиника Мешалкина проведут внутренние проверки.