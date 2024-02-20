Держись подальше. Как избежать аварий на зимних дорогах, соблюдая простые правила

В зимний период значительно осложняется управление автомобилем, так как осадки в виде снега, дождя, гололедицы, метели значительно ухудшают дорожные условия, из-за чего риск попадания в дорожно-транспортное происшествие повышается. Altapress.ru совместно с Госавтоинспекцией Алтайского края рассказывает, как соблюдая простые правила, можно избежать подобных ситуаций.

Дадим несколько простых рекомендаций, при выполнении которых удастся снизить вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия, а, следовательно, избежать трагических ситуаций на дороге.

Первое. Несоблюдение дистанции — одно из распространенных нарушений правил дорожного движения, которое способно привести к аварийно-опасной ситуации на дороге. В региональной Госавтоинспекции напоминают, что водитель, согласно пункту 9.10 ПДД РФ, должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

Для того, чтобы наиболее подробно разъяснить автомобилистам, почему следует соблюдать при движении дистанцию между транспортными средствами, приведем простой пример. Представим, что вы едете со скоростью 36 км/ч на расстоянии трех метров за впереди едущим автомобилем. На такой скорости, если авто впереди моментально остановится, вы даже не успеете перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. Так как исследованиями установлено, что скорость реакции человека составляет в лучшем случае 0,6–0,8 секунды. Доли секунды требуются водителям для переноса ноги с одной педали на другую. И доли секунды требуются для срабатывания тормозов. Поэтому при взятой скорости в 36 км/ч с момента возникновения опасности до момента срабатывания тормозов автомобиль проедет где-то шесть метров. Не сложно понять, что при таких раскладах аварии не избежать.

Соблюдайте простые правила, чтобы избежать аварий на зимних дорогах. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Алтайского края.

Оптимальная дистанция между автомобилями при движении в населенном пункте должна составлять 2/3 кузова транспортного средства. На загородных дорогах из-за высокой скорости между автомобилями она должна быть как минимум 15–20 м. А в случае выполнения обгона не меньше 20 – 30 м. Но необходимо помнить, что при езде по обледенелой или заснеженной дороге дистанцию следует увеличивать в 2,5–4 раза.

Второе. Следующим факторам, влияющим на безопасность дорожного движения, является соблюдение скорости движения.

Выбор скоростного режима — один из важнейших факторов, обеспечивающий безопасность на дороге. Во время снегопада, метели существенно снижается видимость, а при движении на заснеженной или обледенелой дороге — значительно увеличивается тормозной путь автомобиля, из-за чего предотвратить дорожное происшествие становится сложнее. Именно поэтому крайне важно соблюдать установленные ограничения скорости, а также при движении учитывать дорожные и погодные условия.

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает водителям, что в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч. Вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более 90 км/ч, при этом водителю запрещается превышать скорость, указанную на знаке «Ограничение скорости». Кроме того, при выборе скоростного режима стоит брать во внимание не только ограничения, вводимые дорожными знаками, но и дорожные и метеорологические условия.

В случае превышения установленной скорости движения, согласно статье 12.9 КоАП РФ, предусмотрена различная административная ответственность:

превышение установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч — влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей;

превышение установленной скорости движения на величину более 40, но не более 60 км/ч — влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей;

превышение установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч — влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4-х до 6 месяцев;

превышение установленной скорости движения на величину более 80км/ч — влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

Соблюдайте простые правила, чтобы избежать аварий на зимних дорогах. Источник: телеграм-канал Госавтоинспекции Алтайского края.

Третье. Особую осторожность следует проявлять при совершении маневров на зимней дороге, так как необдуманные и рискованные действия зачастую приводят к созданию аварийно-опасных ситуаций. Автоэксперты советуют по возможности отказаться или постараться свести к минимуму частое и резкое маневрирование. А в случае выполнения каких-либо действий на дороге стоит заблаговременно предупредить других участников дорожного движения с помощью световых указателей.

Четвертое. Перед поездкой необходимо проверить техническое состояние транспортного средства, так как поломка в зимний период вне населенного пункта опасна для жизни и здоровья как водителя, так и пассажиров. Автомобилисту необходимо обращать внимание на потеки масла или эксплуатационных жидкостей, давление воздуха в шинах, комплектность съемных деталей (щетки стеклоочистителя, наружные зеркала и т.п.), уровень масла в картере двигателя, работу стояночного тормоза.

Кроме того, следует удостовериться в исправности фар и задних фонарей. Такая мелочь, как выход из строя лампочки, может стать большой проблемой и привести к аварийно-опасной ситуации. В региональной Госавтоинспекции отмечают, что нередко происходят случаи, когда инспекторам приходится оказывать помощь водителям, у которых в пути следования произошла техническая неисправность. Так, например, 5-го февраля экипаж дорожно-патрульной службы ребрихинской Госавтоинспекции находясь на маршруте патрулирования автомобильной дороги А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан», на 113 км заметили стоящее транспортное средство «Тойота Королла». Как пояснил водитель, у автомобиля в пути следования отказал генератор, из-за чего продолжить поездку было невозможно. Полицейские помогли отбуксировать транспортное средство до ближайшей станции технического обслуживания и после того, как убедились в том, что водителю и его пассажирам ничего не угрожает, продолжили свой путь патрулирования.

Подобные случаи на дорогах края происходят практически еженедельно, поэтому автоинспекторы настоятельно рекомендуют водителям относиться более ответственно к технической исправности собственного автомобиля.

Уважаемые участники дорожного движения, не рискуйте на дороге и помните, не соблюдая правила дорожного движения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

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