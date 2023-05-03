Держитесь подальше. Врач назвал опасный для детей майский цветок

Врач назвал майский цветок, который может принести серьезный вред ребенку. Об этом сообщает «Газета.ru».

Опасность представляют ландыши — они крайне ядовитые. Если поставить цветы в воду, а после выпить ее хотя бы немного, то можно наступить сильное отравление.

Кроме того специалист назвал растения, чья пыльца может вызвать аллергические реакции. Это береза, ольха, ясень, дуб, сосна, ель. А также фруктовые деревья — яблоня, абрикос, ива, вишня, калина.

Стоит быть осторожными с тополиным пухом — он переносит на себе споры и пыльцу цветущих растений и пыль, которые вызывают аллергию.

Ранее россиянину вырезали из груди 15-сантиметрового червя после укуса комара.