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Жизнь

Держитесь подальше. Врач назвал опасный для детей майский цветок

Врач назвал майский цветок, который может принести серьезный вред ребенку. Об этом сообщает «Газета.ru».

Ландыши.
Ландыши.
wikimedia.org

Опасность представляют ландыши — они крайне ядовитые. Если поставить цветы в воду, а после выпить ее хотя бы немного, то можно наступить сильное отравление.

Кроме того специалист назвал растения, чья пыльца может вызвать аллергические реакции. Это береза, ольха, ясень, дуб, сосна, ель. А также фруктовые деревья — яблоня, абрикос, ива, вишня, калина.

Стоит быть осторожными с тополиным пухом — он переносит на себе споры и пыльцу цветущих растений и пыль, которые вызывают аллергию.

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