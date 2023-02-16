Десятый гуманитарный конвой отправился из Алтайского края в зону СВО

Алтайский край отправил уже десятый по счету гуманитарный груз в зону СВО. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

В зону СВО отправили медикаменты, спецтехнику, экипировку для военнослужащих, подарки к 23 февраля и письма от родных и близких.

Гуманитарный груз помогали собирать неравнодушные жители края, волонтеры, общественники, предприниматели и руководители предприятий.

За все время СВО Алтайский край отправил свыше 350 тонн военнослужащим.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, принимавший участие в отправке, поблагодарил всех, кто помогал формировать гуманитарный конвой. Он также призвал всех 23 февраля принять участие в спецмарафоне «Все для Победы».

Ранее барнаульские женщины отправили мобилизованным и участникам СВО почти 3,4 тыс. пельменей, сделанных собственными руками.